Вологжанин Дмитрий Поляк выиграл межрегиональные соревнования по боксу

20.01.2020 [Спорт]

Вологжанин Дмитрий Поляк стал победителем Первенства Северо-Западного федерального округа по боксу. Теперь он представит Вологодскую область на Первенстве России.

Соревнования среди юниоров и юниорок  проходили 14-18 января в городе Ухта. В них приняли участие 79 сильнейших боксеров своих регионов.

В составе сборной команды Вологодской области региональную столицу представляли трое спортсменов: Глеб Клубов (КМС,СШОР "Витязь",тренер Егоров В.Г.), Святослав Жигульский (1 разряд,ДЮСШ боевых искусств,тренер Крылов А.Л.), Дмитрий Поляк (1 разряд,ДЮСШ боевых искусств,тренер Крылов А.Л.), сообщает Федерация олимпийского бокса города Вологды.

В финале весовой категории до 81 кг Дмитрий Поляк встретился в ринге с боксёром из Мурманской области и одержал победу. Ещё один вологжанин, Святослав Жигульский, в финале весовой категории до 75 кг. не смог преодолеть сопротивление соперника из Ленинградской области и в ближнем бою уступил, став в итоге серебряным призером соревнований.

Тэги: бокс

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