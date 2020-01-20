Угрожавшего полицейскому ножом жителя Вологды приговорили к условному сроку

В Вологде суд огласил приговор 28-летнему местному жителю, обвиняемому в угрозах ножом полицейскому во время задержания.

По материалам дела, ночью 4 июля 2019 года, патрульный наряд полиции прибыл в частный дом на улице Образцова по сообщению местной жительницы о ножевом ранении.

«Женщина сообщила, что обвиняемый порезал ее подругу, он находится в доме с ножом и просила его забрать. Как оказалось, мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске. Кроме того, он злоупотреблял спиртным, и в состоянии опьянения вел себя агрессивно непредсказуемо, хватался за нож», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В доме полицейские обнаружили пострадавшую со следами крови на лице и одежде. На кухне находился неадекватный мужчина с ножом в руках. Несмотря на на многочисленные требования бросить оружие, он стал приближаться к полицейским.

«Из-за маленького помещения ему было достаточно сделать один шаг и вытянуть руку, чтобы ранить ножом. Опасаясь агрессивных действий со стороны обвиняемого, полицейский обнажил огнестрельное оружие и привел в боевую готовность, запросил помощь через дежурную часть УМВД России по г. Вологде. Затем неоднократно предупредил мужчину о возможности применения оружия, требовал выбросить нож. Обвиняемый не реагировал, напротив отказывался отдать нож, угрожая ударить клинком полицейского. Находясь от сотрудника полиции на расстоянии вытянутой руки, мужчина вновь двинулся в его сторону с ножом, вынудив произвести один выстрел. Чтобы минимизировать возможный вред и обезвредить нарушителя, полицейский стрелял в область ног. Ранив мужчину в левую ногу, нож отобрали и применили специальные средства — наручники, после чего оказали первую доврачебную помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.