Житель Кич-Городецкого района во время ссоры бросил в жену кастрюлю с супом

20.01.2020 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор местному жителю за причинение лёгкого вреда здоровью жены.

По материалам дела, вечером 12 ноября 2019 года, пьяный обвиняемый, во время ссоры с женой на кухне, схватил с печной плиты металлическую кастрюлю с супом и с силой бросил её в сторону супруги. Потерпевшей был причинён лёгкий вред здоровью.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. За свои действия перед женой не извинился. Потерпевшая с мужем примириться не пожелала», — пресс-служба судов Вологодской области

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: домашнее насилие

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