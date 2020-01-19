В Вологде из-за нарушений временно закрыли киоск с шаурмой возле вокзала

В Вологде суд на месяц приостановил работу торговой точки по продаже шаурмы на площади Бабушкина. Проверкой, проведенной администрацией города и налоговой службой, были выявлены нарушения трудового законодательства и санитарных норм.

Так, за уклонение от оформления трудового договора с работником предприниматель Игошев оштрафован на 5 тысяч рублей государственной инспекцией труда. Из-за нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на бизнесмена составили протокол специалисты Роспотребнадзора.

— Постановлением Вологодского городского суда от 09.01.2020 Игошев Н.Н. привлечен к ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности пункта торгового питания-торговой точки «Шаурма», расположенной на площади Бабушкина, на срок 30 суток, — сообщает прокуратура Вологды.

За это время все нарушения должны быть устранены.