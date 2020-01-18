Вологжанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Кубка России по полиатлону

Вологжанка Маргарита Вершинина стала серебряным призером I этапа Кубка России - 2020 по полиатлону в дисциплине троеборье на лыжах.



Соревнования прошли с 9 по 12 января во Владимирской области. В них приняло участие 36 человек, из 8 регионов страны.



Маргарита Вершинина, которая представляет СШОР "Витязь", заняла второе место среди женщин в дисциплине в троеборье. По сумме трех видов программ (стрельба, сгибание и разгибание рук на время и лыжная гонка 5 км) вологжанка набрала 292 очка, что позволило выполнить норматив Кандидата в Мастера спорта.



Победу одержала Мария Жиляева из Калужской области, опередив нашу спортсменку на 5 очков. Тройку лидеров замкнула Анастасия Сухонкина из Владимирской области.