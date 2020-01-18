Вологжанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Кубка России по полиатлону

18.01.2020 [Спорт]

Вологжанка Маргарита Вершинина стала серебряным призером I этапа Кубка России - 2020 по полиатлону в дисциплине троеборье на лыжах.

Соревнования прошли с 9 по 12 января во Владимирской области. В них приняло участие 36 человек, из 8 регионов страны.

Маргарита Вершинина, которая представляет СШОР "Витязь", заняла второе место среди женщин в дисциплине в троеборье. По сумме трех видов программ (стрельба, сгибание и разгибание рук на время и лыжная гонка 5 км) вологжанка набрала 292 очка, что позволило выполнить норматив Кандидата в Мастера спорта.

Победу одержала Мария Жиляева из Калужской области, опередив нашу спортсменку на 5 очков. Тройку лидеров замкнула Анастасия Сухонкина из Владимирской области.

Тэги: полиатлон

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
17.01.2020 [Общество]

Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года

1976
3
17.01.2020 [Общество]

Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае

1409
3
16.01.2020 [Общество]

В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки

4394
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Кубка России по полиатлону
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
В Вологде в школе №24 во время обеда ученику попалась проволока в котлете
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
В семи районах Вологодской области купания в водоемах в Крещение отменили из-за тонкого льда
Дети погибшего в ДТП главы Федотовского поселения возместят ущерб за разбитый им служебный автомобиль
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

3719
0
17.01.2020 [БлогоVO]

Вот почему району нужна зеленая зона!

335
0
17.01.2020 [Обзор Прессы]

Капитан гранта. Как из захолустья делать город-музей

284
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика