В Вологде в школе №24 во время обеда ученику попалась проволока в котлете

17.01.2020 [Происшествия]

В Вологде ребенок во время обеда в столовой школы № 24 обнаружил в котлете металлическую проволоку. После того, как об этом написали СМИ, прокуратура провела проверку в образовательном учреждении.

Выяснилось, что питание в школе организовывает  МАУ «Центр социального питания». В деятельности организации проверкой выявлены нарушения санитарного законодательства.

— В «Центре социального питания» не соблюдались требования к отбору и хранению суточных проб, не осуществлялась оценка качества каждой партии приготовляемых блюд на пищеблоке в журнале «бракеража готовой кулинарной продукции», на момент проверки 13.01.2020 имелась не промаркированная емкость для хранения и использования пищевых продуктов, — сообщает прокуратура Вологды.

В адрес руководства муниципального учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки направили в Роспотребнадзор для привлечения виновных к административной ответственности.

Тэги: дети, школы, детское питание

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