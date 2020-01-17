В Вологде в школе №24 во время обеда ученику попалась проволока в котлете

В Вологде ребенок во время обеда в столовой школы № 24 обнаружил в котлете металлическую проволоку. После того, как об этом написали СМИ, прокуратура провела проверку в образовательном учреждении.

Выяснилось, что питание в школе организовывает МАУ «Центр социального питания». В деятельности организации проверкой выявлены нарушения санитарного законодательства.

— В «Центре социального питания» не соблюдались требования к отбору и хранению суточных проб, не осуществлялась оценка качества каждой партии приготовляемых блюд на пищеблоке в журнале «бракеража готовой кулинарной продукции», на момент проверки 13.01.2020 имелась не промаркированная емкость для хранения и использования пищевых продуктов, — сообщает прокуратура Вологды.

В адрес руководства муниципального учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки направили в Роспотребнадзор для привлечения виновных к административной ответственности.