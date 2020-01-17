Дети погибшего в ДТП главы Федотовского поселения возместят ущерб за разбитый им служебный автомобиль

17.01.2020 [Общество]

Администрация Федотовского сельского поселения в Вологодском районе и наследники главы поселения Валерия Быкова заключили мировое соглашение. Дети погибшего в ДТП чиновника обязались возместить администрации ущерб за служебный автомобиль, в котором погиб Быков.

Напомним, в феврале 2019 года, Валерий Быков с женой ехал на служебном автомобиле в сторону Вологды, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «МАН» с полуприцепом. Быков скончался на месте ДТП, а его жена вскоре умерла от полученных травм в больнице. Бюджету сельского поселения, вследствие утраты автомобиля, был нанесён ущерб в размере более 300 тысяч рублей, сообщила областная прокуратура.

Прокурорская проверка, проведенная после аварии, выяснила, что автомобиль, на котором в тот вечер ехал Быков, — служебный, и в тот вечер глава незаконно использовал машину в личных целях. В августе 2019 года ведомство направило в адрес администрации поселения представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

Администрация поселения обратилась в суд с иском к дочери и сыну Быкова, в котором потребовала возместить ущерб, причинённый действиями их отца.

Между администрацией Федотовского сельского поселения и наследниками Валерия Быкова было заключено мировое соглашение.

- В рамках данного соглашения ответчики обязались солидарно выплатить в качестве возмещения причиненного администрации сельского поселения денежную сумму в размере свыше 300 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Компенсация будет поступать в бюджет поселения частями, начиная с 20 января 2020 года.

Тэги: ДТП, наследство

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