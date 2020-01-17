В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы

16 января в Вытегре собака бойцовой породы забежала в здание школы №1 и покусала шестерых учеников начальных классов.

- Собака принадлежит местной жительнице. После случившегося сын владелицы собаки, ученик старших классов данной образовательной организации, вывел животное из здания. Всем пострадавшим детям незамедлительно оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Районная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будет в том числе дана оценка действиям администрации школы, которая не обеспечила безопасность учеников.