Череповчанин фиктивно прописал в своей квартире восемь иностранцев

В Череповце полицейские во время рейда обнаружили фиктивную постановку на учёт по месту пребывания иностранных граждан. "Резиновую квартиру" обнаружили в одном из домов на Октябрьском проспекте.

По данным пресс-службы областного УМВД, 25-летний череповчанин в течение 2019 года временно зарегистрировал в своей квартире восемь иностранцев. По словам молодого человека, плату за это он не взимал и фактически не предоставлял им жилплощадь.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.