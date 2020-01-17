Череповчанин фиктивно прописал в своей квартире восемь иностранцев

17.01.2020 [Общество]

В Череповце полицейские во время рейда обнаружили фиктивную постановку на учёт по месту пребывания иностранных граждан. "Резиновую квартиру" обнаружили в одном из домов на Октябрьском проспекте.

По данным пресс-службы областного УМВД, 25-летний череповчанин в течение 2019 года временно зарегистрировал в своей квартире  восемь иностранцев. По словам молодого человека, плату за это он не взимал и фактически не предоставлял им жилплощадь.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

 

 

Тэги: фиктивная прописка

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