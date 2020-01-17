Подростка из Чагоды будут судить за кражу смартфона и хищение денег с банковской карты

17.01.2020 [Происшествия]

В Чагодощенском районе 17-летнего подростка будут судить за присвоение телефона собутыльника и хищение денег с его банковского счёта. 

По версии следствия, 20 августа 2019 года в Чагоде, обвиняемый во время распития спиртного, взял у 39-летнего знакомого попользоваться мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Гаджет молодой человек не вернул, решил присвоить. Кроме того, используя мобильник, обвиняемый получил доступ к банковскому счёту потерпевшего, и перевёл с него 7,5 тысяч рублей, которые затем обналичил и уехал сначала в Вологду, а потом в Ярославль.  

С 1 ноября 2019 года, подозреваемый был объявлен следователями в розыск, поскольку родители мальчика не могли ничего сообщить о его местонахождении.

«Несовершеннолетний, оставаясь на связи с матерью, звонил ей с различных номеров, утверждая, что находится в Москве на заработках», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

5 ноября обвиняемый был задержан в одном из торговых центров Ярославля при попытке совершения мелкого хищения. Как выяснилось, подросток состоит на профилактическом учёте в полиции. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: кража

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