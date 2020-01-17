Проект общественной приемной депутата Антона Холодова продолжает помогать вологжанам

В «Фабрику добрых дел» обратилась вологжанка Галина Александровна. Пенсионерка увидела объявление о проекте на подъезде своего дома и решила попросить о помощи.

На протяжении нескольких месяцев в ее квартире стоял разобранный шкаф. На мастера лишних средств не было. Но перед Новым годом Галине Александровне очень хотелось привести квартиру в порядок и, наконец, собрать шкаф.

«Позвонила по объявлению, и через пару дней у меня уже работает мастер. Работу делает квалифицированно, быстро. Мне очень нравится, без всяких вопросов. Прошло 20 минут, а у него уже все почти готово. Я очень рада!», - рассказала Галина Александровна.

«Стать волонтером проекта "Фабрика добрых дел" может каждый, - комментирует депутат ЗСО Антон Холодов. - Если вы сами хотите помогать, звоните нам, мы будем очень рады».

Добавим, что волонтеры "Фабрики добрых дел" готовы помогать в несложных бытовых вопросах тем, кому сложно с этим справиться самостоятельно: ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, матерям-одиночкам.

В рамках проекта волонтеры помогают:

- в ремонте сантехники, установке смесителей, батарей, унитазов;

- в ремонте электрики, установке светильников, розеток, выключателей;

- в сборке, починке мебели;

- в доставке небольших грузов в пределах города.

Стать участником проекта или попросить о помощи волонтеров можно по телефону: 8-981-500-40-07.