С 1 января в поселке Чебсара Шекснинского района перестала работать местная бригада скорой помощи. Медиков перевели в Шексну, и теперь местным жителям придется ждать специалистов из райцентра.

— При участившихся инфарктах и инсультах жизнь человека зависит от того как быстро будет оказана экстренная неотложная помощь. В нашем районе отсутствует родильный дом и скорая помощь доставляет рожениц в Череповец. В ноябре месяце 2019 года у моей родственницы случился обширный инфаркт. Благодаря Чебсарской бригаде, прибывшей через 5 минут, человек остался жив, за что огромное человеческое спасибо. И это далеко не единственный случай. Теперь нашу бригаду перевели в Шексну «поближе к народу», — пишут жители Чебсары в онлайн-приемную губернатора Вологодской области.

В департаменте здравоохранения на жалобы жителей отвечают, что на весь Шекснинский район работают три бригады скорой помощи.

— Оказание скорой медицинской помощи жителям Шекснинского района, численностью более 30,0 тысяч человек осуществляется тремя бригадами скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» (исходя из расчета 1 бригада на 10 тысяч населения), две из которых находились в Шексне, одна — в поселке Чебсара. При этом численность прикрепленного населения поселка Чебсара составляет 1400 человек, закрытого военного городка Вологда-20 — 1500 человек, — сообщается в ответе ведомства.

Первые две бригады, из Шексны, выезжали по всем населенным пунктам района в радиусе 55 километров, а нагрузка на чебсарскую бригаду, как говорят чиновники, была «несоизмеримо мала». Поэтому с января 2020 года из Чебсары медиков перевели в районный центр.

— С 1 января 2020 года по 13 января 2020 года на территорию поселка Чебсара было выполнено 57 выездов бригады скорой медицинской помощи, в то время как за тот же период выполнено 304 выезда бригады скорой медицинской помощи на остальную территорию Шекснинского района, — отмечает департамент.

В департаменте здравоохранения считают, что права жителей на оказание срочной медпомощи не нарушены. Так, по нормативам, в сельской местности время доезда бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 40 минут с момента ее вызова. Эти временные рамки при выезде из Шексны в Чебсару соблюдаются.