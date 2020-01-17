Хоккейная «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 1:2

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Спартаку» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. На гол "спартаковца" Робина Ганэла во втором периоде, "желто-черные" ответили шайбой Егора Яковлева в середине третьего. Овертайм же надолго не затянулся, уже спустя 38 секунд гол Кастерса Даугавиньша принес победу москвичам со счетом 1:2.

«У нас было огромное желание победить. Это был очень важный матч с турнирной точки зрения, и перед паузой очень нужны очки. Все старались, бросали, но не «заходило». Получился курьёзный гол, который оставил нас в игре. Очень хотелось додавить, но потеряли концентрацию в овертайме и пропустили», - сказал после игры автор единственной шайбы череповчан в этом матче Егор Яковлев.

Шанс взять реванш за это поражение у «Северстали» будет 23 января, когда команды встретятся вновь, только уже в Москве.