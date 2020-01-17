В Нюксенице суд обязал местные власти реконструировать канализацию на улице Культуры

Суд обязал администрацию района принять реконструировать канализационные сети на улице Культуры в Нюксенице. С соответствующим иском выступил прокурор района.

В обоснование своих требований он указал, что в прокуратуру обратились жильцы дома № 14 по улице Культуры. Подвал их дома систематически топит канализационными сточными водами, из-за этого рушится фундамент. Известно, что дом находится на содержании жильцов, управляющей компании нет, а собственник канализационных сетей домов — администрация Нюксенского района.

— Жильцы этого дома в судебном заседании показали, что подвальное помещение на протяжении последних 6 лет периодически затопляется канализационными водами до уровня 15-20 см. В результате чего они не могут пользоваться своим имуществом, испытывают дискомфорт от существующего запаха канализации. Жильцы дома в устном порядке обращались во все инстанции, проводилось аварийное восстановление работоспособности канализации. Чаще затопление происходит в выходные и праздничные дни, когда увеличивается объем водопотребления и водоотведения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд установил, что когда по улице Культуры строились дома № 16,16а, 20,22,22а, 24, их канализация была присоединена к существующей канализационной сети дома № 14. При этом оценка состояния свободной мощности не проводилась, что противоречит требованиям законодательства. Поскольку дом № 14 на местности ниже уровня остальных домов, а мощность не оценивалась, канализационная сеть к дому № 14 конструктивно не была предназначена на пропускную способность водоотведения канализационных сетей вновь построенных домов. Из-за этого подвал дома и топит.

Представители администрации района с требованиями согласились, уточнили, что для выделения денег на проведение реконструкции системы водоотведения муниципалитет подал заявку в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территории», которая в октябре 2018 года была одобрена.

— Вместе с тем, до настоящего времени эта проблема не решена, что нарушает права жильцов дома на полноценное владение и пользование имуществом, находящимся в собственности, вносит дискомфорт в условия проживания, создает предпосылки для возникновения заболеваний. При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию Нюксенского муниципального района в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу принять меры к реконструкции канализационных сетей подходящих к домам № 14, 16, 16а, 20, 22а, 24 находящихся на ул. Культуры, с. Нюксеница, — отмечает пресс-служба.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде жильцы дома на улице Левичева, 7 страдают от того, что их подвал постоянно затапливается водой. Управляющая компания откачивает влагу, но через некоторое время ситуация повторяется: у дома нет дренажной системы. Власти предлагают жителям оборудовать ее за свой счет, ориентировочно на это потребуется около 300 000 рублей, но у людей таких денег нет.