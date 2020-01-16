В Череповце взыскали ущерб с родителей детей, бросавших на авто с балкона перчатки с водой

В Череповце суд взыскал 31 тысячу рублей с родителей подростков, повредивших чужой автомобиль.

По материалам дела, в декабре 2018 года в доме на ул. Любецкая, 17, трое подростков сбросили с балкона одной из квартир перчатки, наполненные льдом и водой, на припаркованный внизу автомобиль «Шевроле Авео».

«Владелец автомобиля обратился в Череповецкий городской суд с иском о возмещении ущерба к родителям подростков, просил взыскать с них стоимость восстановительного ремонта, определенную на основании заключения судебной экспертизы, расходы по оценке ущерба, расходы по оплате государственной пошлины и юридические расходы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд частично удовлетворил иск мужчины и взыскал с ответчиков 31 320 рублей материального ущерба и прочих расходов. Родители детей, в свою очередь, попытались обжаловать это решение, сославшись на то, что вина их детей в причинении ущерба отсутствовала и не была доказана. Вышестоящий суд не удовлетворил их жалобу и оставил решение без изменений.