Вологжане смогут обменять новогодние ёлки на билеты в ботанический сад

16.01.2020 [Общество]

18 января с 11 до 14 часов в выставочном комплексе «Вологодская слобода» жители Вологды в рамках акции «дЕльный круговорот 2020» смогут обменять живые новогодние ели на билеты в ботанический сад или на зоовыставку. Сданные деревья будут переработаны в щепу, которую передадут в городской ботанический сад.

Организаторы акции подготовили несколько советов по транспортировке елей к месту переработки. Дерево советуют очистить от мишуры и елочных украшений, встряхнуть (так проще потом будет собрать опавшие иголки), надеть на верхушку пакет, обернуть ствол сверху донизу пленкой или разрезанными пакетами, крепко замотать скотчем. 

В день сбора в Вологодской слободе также пройдёт семейный праздник, в рамках которого состоится конкурс новогодних стихотворений для детей. Для участия в конкурсе родителям необходимо заполнить анкету участника, после чего с ними свяжутся организаторы.

Как ранее сообщал NewsVo, идея проведения акции возникла в 2017 году у студентки ВОГУ Дарьи Улитиной. В 2020 году сбор будет проводиться уже в третий раз.

 

Тэги: Экология, новый год

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