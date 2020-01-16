310 километров региональных дорог обещают отремонтировать в Вологодской области в 2020 году

16.01.2020 [Общество]

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологодской области обещают отремонтировать 310 километров региональных трасс. 

 «Если в 2019 году нам удалось отремонтировать в рамках проекта 260 км региональных дорог, то в 2020 году стоит задача привести в порядок 310 км. Так, продолжатся работы на таких крупных объектах, как автодороги Сокол-Харовск-Вожега, Тотьма-Никольск, Грязовец-Вохтога, Череповец-Белозерск-Липин Бор и Воскресенское-Иванов Бор-Кириллов, — отметил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев. — Всего в текущем году на ремонт региональных автодорог в рамках нацпроекта планируется направить порядка 3,5 млрд. рублей, что на 600 млн. рублей больше чем годом ранее».

При этом в Вологде в 2020 году планируется отремонтировать участки 12 улиц общей протяженностью почти 15 километров. В Череповце также приведут в порядок 12 участков улиц, на одной из них — улице Краснодонцев — будут проводиться строительные работы. Общая протяженность работ составит 12,5 километров.

В целом в рамках реализации нацпроекта будет заключено 38 контрактов на проведение ремонтных работ на участках дорог и улиц области на 48 объектах. При этом 10 являются переходящими, то есть заключены в 2019 году. По остальным 28 контрактам администрации муниципалитетов и управление автомобильных дорог Вологодской области ведут подготовку проектно-сметной документации. Конкурсные процедуры по всем контрактам планируется завершить в феврале–марте 2020 года.

Тэги: ремонт дорог

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