25 января в Вологде выступит лидер группы «ЭлектропартиZаны» Вадим Курылёв

16.01.2020 [Культура]

25 января в Вологде в рамках проекта «Квартирники на Гагарина» выступит лидер группы «ЭлектропартиZаны» Вадим Курылёв. Группа играет шумовой гитарный панк-рок с психоделическими и социальными текстами.

«Панк-рок в нашей музыке применяется как форма социального протеста, а не как безбашенный прикол. Мы не раздолбаи, а повстанцы, представители осознанного бунта, предполагающие сделать мир лучше, а не просто собраться на концерт для угара, а потом разойтись по местам, назначенных для всех нас системой», — говорит Вадим о творчестве группы

Курылёв представит слушателям новый альбом — «Небо над Чевенгуром», который уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках. В сообществе группы ВКонтакте отдельно отмечается, что концерт пройдёт в день рождения Высоцкого.

«Владимир Высоцкий, как известно, был прогрессивной личностью и интересовался тем, что происходит в мире, а потому движение хиппи, оказавшее огромное влияние на всю мировую культуру 60-70-х годов, не могло остаться для него незамеченным. Он и сам был наполнен духом бунтарства и постоянные конфликты с властями были для него естественным состоянием — вполне понятно, почему свободолюбивая идеология хиппи так точно и ярко отразилась в его песне „Мистерия хиппи“…», — Вадим Курылёв.

Начало мероприятия в 19.00. Слушатели сами решат, сколько заплатить за вход.

Тэги: музыканты, концерты

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