Жителю Тотемского района после обращения в суд пересчитали пенсию

Управление пенсионного фонда в Тотемском районе пересчитало одному из жителей пенсию после того, как он обратился в суд.

Мужчина просил произвести перерасчет размера выплачиваемой ему пенсии, так как фонд необоснованно исключил из его стажа работы в сельском хозяйстве периоды работы с 1 января 1995 года по 31 мая 2001 года в колхозе «Красные Шевденицы» в должности рабочего. После того, как ему отказали, пенсионер обратился в суд.

— К дате судебного заседания, к 14 января 2020 года, от истца поступило заявление об отказе от исковых требований, прекращении производства по делу, возврате государственной пошлины, поскольку требования удовлетворены ответчиком в добровольном порядке.

В итоге перерасчет был произведен, деньги перечислили. Суд принял отказ мужчины от искового заявления и прекратил производство по гражданскому делу.