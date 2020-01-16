Восемь фиксирующих нарушения видеокамер установят на улицах Череповца

16.01.2020 [Общество]

В Череповце увеличится количество видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. По словам мэра города Вадима Германова, подобные устройства, установленные на наиболее аварийно-опасных участках, позволяют снизить количество ДТП.

Так, в ближайшее время в городе установят дополнительно еще восемь камер, на перекрестках: пр. Победы — ул. Вологодская (ул. Верещагина), пр. Победы — ул. Юбилейная, возле дома № 39 по ул. Набережная, Октябрьский пр. — ул. Городецкая, Шекснинский пр. — ул. Годовикова, Северное шоссе — ул. Пионерская, ул. Сталеваров — ул. Металлургов, Советский пр. 98 (камера фотовидеофиксации нарушений ПДД при проезде пешеходного перехода). 

Кроме того, принято решение об установке в 2020 году шести камер на городских улицах. Они будут отслеживать предоставление преимущества пешеходам на проспекте Победы, 134 и улице Ленина, 63 (перекресток с пр. Луначарского). 

Камеры контроля скоростного режима появятся на улице Краснодонцев, 3, на трассе Череповец — Ирдоматка (второй километр), на Краснодонцев, 3 и ул. Рыбинской.

Тэги: видеофиксаторы

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