У жителя Вологды в подъезде украли телефон из кармана куртки

15.01.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мобильного телефона.

С заявлением в полицию обратился владелец телефона. Он рассказал, что в начале января в подъезде дома на ул. Дзержинского неизвестный мужчина похитил гаджет из кармана его куртки. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что потерпевший заметил пропажу телефона только поднявшись в квартиру. Ущерб составил 21 тысячу рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города Вологды 2001 г.р. Во время беседы с оперативниками злоумышленник рассказал стражам порядка, что еще на улице приметил у мужчины дорогой мобильник. Зайдя за мужчиной в подъезд дома, подозреваемый достал сотовый телефон из кармана куртки потерпевшего. В ходе обыска по месту жительства молодого человека, сотрудники полиции изъяли украденное имущество и вернули законному владельцу», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области

В пресс-службе также уточнили, что этот же молодой человек подозревается в грабеже на улице Московской в Вологде в начале января. Там неизвестный напал на 43-летнего мужчину и отобрал у него сумку и мобильный телефон. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Подозреваемый выкинул сумку неподалёку от места происшествия, а телефон у него изъяли и вернули владельцу. По факту грабежа также возбуждено уголовное дело.

 За кражу молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы, за грабёж – до 8 лет лишения свободы.

Тэги: кража

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