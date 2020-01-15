В правительстве Вологодской области изучили информацию о выходе из матрицы

15.01.2020 [Общество]

В онлайн-приемную губернатора Вологодской области после Нового года поступило обращение к землянам, автор которого предлагает ознакомиться со своей книгой «Выход из Матрицы». По его мнению, на Земле скоро наступит апокалипсис. Несмотря на глобальность поставленного вопроса, это сообщение рассмотрели в департаменте внутренней политики правительства Вологодской области.

- Уважаемые Земляне, я прожил на этом Свете 57 лет, объехал много стран Мира и понял, что вся Человеческая раса прямиком следует в апокалипсис, причём это происходит ТОЛЬКО из-за не состоятельности, безграмотности, безразличия, алчности и прочее всех Властей Мира, желающих в этом веке чипировать всё Человечество! В связи с этим бардаком я написал мою очередную книгу «Выход из Матрицы» и предлагаю всем здравомыслящим Людям ознакомиться с её содержанием! – написал автор в онлайн-приемную 2 января 2020 года (ред. – пунктуация и орфография оригинала сохранены).

Он предлагает всем желающим бесплатно скинуть рабочий материал этой книги и устроить импичмент чиновникам во всем мире:

- В связи с неминуемым разрушением всей нашей потрясающей Планеты, - я предлагаю устроить Всемирный импичмент членам Правительств всех Стран Мира и закончить уничтожение всей Человеческой расы, и нашего ОБЩЕГО Дома Планета «Земля»!

В правительстве области решили, что рассмотрение такого обращения относится к компетенции департамента внутренней политики. Руководитель ведомства Евгений Богомазов ответил автору, что «изложенная в обращении информация подробно изучена и принята к сведению»: 

- В случае необходимости сотрудники Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области обратятся для получения дополнительных сведений по указанным контактам, - добавил Евгений Богомазов.

От редакции Newsvo:

Newsvo напоминает правительству Вологодской области о нормах Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с которым работает онлайн-приемная губернатора области (как указано на ее странице). В этом законе оговаривается, что сообщение не рассматривается, если оно не содержит конкретного вопроса, жалобы, предложения.

Кроме того, в 2017 году статья 11 этого федерального закона была дополнена пунктом 4.1, в котором говорится:

- В   случае,  если  текст  письменного  обращения не позволяет  определить  суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не  дается  и  оно  не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,   орган   местного   самоуправления   или   должностному   лицу  в  соответствии  с  их  компетенцией,  о  чем  в  течение  семи  дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

Очевидно, что, согласно этому ФЗ, обращение о матрице и апокалипсисе можно было не рассматривать. Зачем же в правительстве Вологодской области тратили время на его публикацию на своем сайте и ответ на него?  

Тэги: юмор, правительство области

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