Завод по производству большеформатной фанеры планируют открыть в Вохтоге

15.01.2020 [Экономика]

Минпромторг включил в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов проект строительства завода по производству большеформатной фанеры в Вохтоге. Соответствующий приказ ведомства был подписан 14 января.

Новое производство планируют запустить на площадке ООО «Плитвуд». Учредителями фирмы являются две крупные вологодские компании — АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».

По проекту, к 2022 году в Вохтоге должно появиться предприятие по выпуску большеформатной фанеры в размере 115 тыс. м3 в год, с законченным циклом всех технологических процессов.

— Предполагается наладить выпуск большеформатной фанеры высокого качества, удовлетворяющего экспортным требованиям, а также полностью перерабатывать образовавшиеся древесные отходы. Плановый объем инвестиций в проект составляет 6 млрд. руб. Реализация проекта позволит трудоустроить 390 человек, — отметил замгубернатора Михаил Глазков.

Если проект будет реализован, предприятие станет одним из самых крупных среди производителей березовой фанеры Вологодской области.

 

Тэги: фанера

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