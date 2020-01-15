Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию

В Румынию начали поставлять произведенные в Череповце вездеходы. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Вадим Германов.

По данным мэрии, Румыния стала 21 страной, куда поставляется уникальная череповецкая техника. Фирма-производитель является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец».

Ранее NewsVo сообщал, что фирма продала в Колумбию партию гусеничных вездеходов TINGER: техника поступила на вооружение правоохранительных органов. С помощью техники повышенной проходимости наркополицейские патрулируют территории и борются с незаконными плантациями растений, содержащих наркотические вещества.