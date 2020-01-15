Ферма в Верховажском районе незаконно складировала отходы животноводства на берегу реки

15.01.2020 [Общество]

В Верховажском районе прокуратура обнаружила нарушения законодательства об обращении с отходами в работе фермы, принадлежащей ООО «Мегаполис».

— Проверкой установлено, что в нарушении вышеуказанных требований законодательства, отходы животноводства, образуемые в результате содержания крупнорогатого скота на ферме «Новая» ООО «Мегаполис» размещались непосредственно на расстоянии 70 метров от береговой линии река Порста в водоохранной зоне, которая является притоком реки Вага, данные отходы в последствии попадали в водоем, загрязняя водный объект, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, в нарушение требований законодательства, ООО «Мегаполис» не разработаны паспорта отходов, образующихся в результате производства. По результатам проверки в адрес организации внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

Тэги: ферма, нарушения, прокуратура

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