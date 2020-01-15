В Устюженском районе водителя арестовали за оставление места ДТП

В Устюжне суд привлек к административной ответственности 19-летнего жителя района, который скрылся с места ДТП.

В материалах дела говорится, что инцидент произошел 9 января 2020 года у дома № 34 по улице Центральной в деревне Славынево. Юноша за рулем ВАЗ 2108 совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено Логан». После чего в нарушение ПДД оставил место аварии, участником которой он являлся.

На суде молодой человек признал свою вину, пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался. Ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста с 12.00 11 января 2020 года.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд, отмечают в пресс-службе судов Вологодской области.