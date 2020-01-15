Череповчанин после ДТП пытался добиться страховой выплаты за старые повреждения своего авто

Череповецкий автолюбитель пытался через суд взыскать страховую компенсацию за повреждения его иномарки в ДТП. В ходе рассмотрения иска выяснилось, что к аварии эти повреждения не имеют отношения.

В заявлении, которое мужчина направил в суд, говорится, что в результате ДТП, произошедшего 9 октября 2018 года в деревне Ирдоматка по вине водителя «ВАЗ 2107», его «Субару Импреза» был поврежден. Гражданская ответственность водителя отечественного автомобиля была застрахована АО «СО „Талисман“. При этом в выплате возмещения в страховой владельцу иномарки отказали, ссылаясь на то, автомобиль он повредил не в этом ДТП. Тогда мужчина обратился в Череповецкий городской суд, требуя выплаты возмещения.

— Суд удовлетворил требования истца частично и взыскал с АО „СО ‚Талисман‘ в его пользу страховое возмещение — 273 834 рубля 50 копеек, неустойку — 386 107 рублей 35 копеек, штраф — 136 917 рублей 25 копеек, компенсацию морального вреда — 2000 рублей, расходы по оплате услуг оценщика — 4000 рублей и расходы по оплате юридических услуг — 8000 рублей, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Однако страховая компания с таким решением не согласилась и подала апелляцию в областной суд с требованием провести комплексную судебную экспертизу, которая могла бы подтвердить, что повреждения "Субару" были получены не в результате столкновения с ВАЗом. Соответствующая экспертиза судебной коллегией по гражданским делам Вологодского областного суда была назначена.

— Согласно заключению эксперта возможность образования всех заявленных повреждений левой части ‚Subaru Impreza‘ при ДТП 9 октября 2018 года не установлена, поскольку они не совпадают как по характеру образования, так и по высоте расположения с возможными следообразующими объектами ‚ВАЗ — 2107‘, способными нанести эти повреждения, — сообщает пресс-служба.

Эксперт подтвердил, что в результате ДТП с ВАЗом у ‚Субару‘ могли бы появиться на левых дверях какие-либо незначительные повреждения, но указал, что определить их, в связи со значительностью других имевшихся повреждений, не представляется возможным.

В итоге областной суд посчитал, что владелец иномарки не доказал факт наступления страхового случая и отменил решение суда первой инстанции о выплате страхового возмещения.