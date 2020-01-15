Хоккейная «Северсталь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:1

15.01.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Счёт был открыт в середине второго периода.

Владислав Кодола выиграл вбрасывание в чужой зоне, отдал передачу Александру Петунину, тот сбросил шайбу на Дмитрия Марковина, а уже Марковин "расстрелял" ворота гостей. В концовке второго периода гости могли сравнять счёт, но после видеопросмотра арбитры определили контакт в площади ворот «Северстали», и гол отменили.

В начале третьего отрезка игры Игорь Гераськин, после сольного прохода, увеличивает преимущество "желто-черных" до двух шайб. Но уже спустя минуту с небольшим гостям удалось отыграть одну шайбу. А окончательный счёт установил Сергей Монахов с передачи Игоря Гераськина. 3:1 -  вторая подряд победа «Северстали». У «Северстали» сейчас 45 баллов и 10 строчка Западной конференции.

«Мы знали, что у «Автомобилиста» был тяжёлый матч с ЦСКА, плюс увидели, что они выходят в три пары защитников, поэтому попросили как можно активнее сыграть в чужой зоне, напрягать соперника, что я думаю удалось. Обычно «Автомобилист» хорошо проводит заключительную треть матча, но сегодня мы выиграли третий период. Плюс хочется отметить всю команду, не только вратаря. Все друг другу помогали, ловили шайбы на себя, подборы совершали. Поздравляю ребят с победой, спасибо болельщикам за поддержку», - сказал главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, в Череповец приедет московский «Спартак».

Тэги: хоккей

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