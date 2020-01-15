Три автомобиля сгорели при пожаре в гаражных боксах в Череповце

В Череповце 14 января произошел пожар в кирпичных гаражных боксах на улице Стройиндустрии, 13. Сигнал о возгорании поступил в 20.12, через пять минут первые подразделения были на месте, полностью потушить огонь удалось только к полуночи.

Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров, огнём уничтожена крыша, и внутренняя отделка здания на четыре бокса по всей площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

— Пожарно-спасательными формированиями были спасены 4 трактора, 8 легковых автомобилей. 3 легковых автомобиля (KIA, TOYOTA, HYUNDAI) спасти не удалось, - отмечают в пресс-службе.

Как пояснили NewsVo, гаражи принадлежали частной фирме, два из них арендовал мужчина.