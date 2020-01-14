В Великом Устюге призывник пытался через суд оспорить заключение комиссии о его годности к службе

14.01.2020 [Общество]

Великоустюгский районный суд отказал призывнику в удовлетворении иска к призывной комиссии.

По материалам дела, 4 октября 2019 года, призывная комиссия признала Илью С. – учащегося первого курса колледжа - годным к военной службе с незначительными ограничениями. Оспаривая это решение, молодой человек обратился с иском в суд. Он указал, что был признан годным к военной службе, несмотря на жалобы на состояние здоровья.

«По мнению истца, процедура проведения медицинского освидетельствования была нарушена. Он просил признать незаконным решение призывной комиссии об отправке в ВС РФ, обязать призывную комиссию присвоить ему категорию годности «В», зачислить его в запас ВС РФ и обязать призывную комиссию выдать ему военный билет», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В судебное заседание истец и его представитель не явились. Суд учёл доказательства комиссии о законности принятия решения, а также то, что Илья С. не предоставил иных доказательств, опровергающих выводы призывной комиссии. Кроме того суд учёл и то, что истцу, как учащемуся первого курса, была предоставлена отсрочка от призыва до 30 июня 2022 года.

В итоге в удовлетворении иска было отказано. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: призывники, служба

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