Выставка графики и экслибриса откроется в Доме Корбакова в Вологде

Выставка произведений членов Клуба графического искусства откроется 18 января в Доме Корбакова в Вологде. Этот клуб работает при Вологодской областной картинной галерее. Открытие выставки приурочено к его пятилетию.

— В экспозиции представлены не только цветные и черно-белые графические работы членов Клуба — гравюры, рисунки, пастели, акварели и экслибрисы, — но и скульптуры, впервые выставляемые для публичного показа членом Клуба графического искусства Евгением Шиперовым, — сообщает сайт Вологодской картинной галереи.

Торжественное открытие выставки состоится 18 января в 12:00 по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, 13.