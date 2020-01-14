Фестиваль ледяных скульптур пройдет в феврале на площади Молодежи в Череповце

14.01.2020 [Общество]

Традиционный фестиваль ледяных скульптур пройдет в Череповце 9 февраля. Впервые местом его проведения станет площадь Молодежи, сообщает официальный сайт мэрии.

В этом году будет отмечаться дата 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в связи с этим тема конкурса: «Великих лет живая память».

— Каждой команде выдадим от шести до девяти ледяных блоков для создания скульптуры, — говорит Анастасия Сахарова, специалист управления по делам культуры мэрии. — Эскиз скульптуры нужно предоставить вместе с заявкой участника конкурса не позднее 29 января. В этом году мы увеличили количество дней для скульпторов. Если раньше на изготовление скульптуры отводились два дня, то в этом году — три. 6, 7 и 8 февраля участники будут работать, а 9 февраля пройдет финал, награждение победителей и концертная программа. Также по традиции пройдут соревнования «Быстрая пила». Но все будет зависеть от погоды. Если будет плюсовая температура, мероприятие придется отменять. Но надеемся, что погода не подведет.

Команда-победитель получит 80 тысяч рублей, приз за второе место — 50 тысяч, за третье — 30 тысяч.

Заявки принимаются до 29 января по адресу: Череповец, Советский пр., 35А, кабинет № 44, e-mail: Saharovaan@cherepovetscity.ru или olya-petryashova@mail.ru.

Тэги: ледяные скульптуры

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