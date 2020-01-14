Школа жилищного просвещения заработает в Череповце с 15 января

14.01.2020 [Общество]

В Череповце 15 января стартует новый цикл бесплатных занятий в школе жилищного просвещения. Уроки будут проходить каждую среду с 11 и с 18 часов. 

Стать слушателем школы могут представители ТСЖ, управляющих компаний, советов домов, инициативные жильцы.

«Всего в программе шесть занятий. Начинаем с проведения общего собрания собственников, нормативной базы. Затем рассмотрим договоры управления, минимальный перечень услуг, тарифообразование. Практику в этом году будем проходить в лаборатории теплоснабжения металлургического колледжа», — рассказала официальному сайту Череповца руководитель службы жилищного просвещения Ольга Паничева.

Записаться на занятия можно по телефонам: 8 (8202) 62−29−12, 62−29−13, 62−29−63 и 62−29−73.

 

Тэги: ЖКХ

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