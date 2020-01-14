В Вологде задержали мужчину, который избил сожительницу и угрожал ей топором

14.01.2020 [Происшествия]

Бойцы Росгвардии задержали жителя Вологды, который при детях избил свою сожительницу и угрожал ей топором. Инцидент произошел на минувших выходных в одной из квартир дома по Центральному переулку.

Сообщение о происшествии поступило дежурному вневедомственной охраны Вологды, поблизости от указанного адреса в этот момент находился патрульный автомобиль группы задержания.

— Росгвардейцы незамедлительно прибыли к дому, где на улице их встретила 33-летняя вологжанка. Женщина рассказала, что ее сожитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры в присутствии детей он побил ее, а затем схватился за топор и стал угрожать расправой, — сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину. Выяснилось, что ранее он уже неоднократно избивал сожительницу. Нарушителя передали полицейским, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 

Тэги: топор, угрозы, домашнее насилие

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