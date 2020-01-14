Администрация Вытегры взыскала с частной фирмы 875 тысяч рублей пожертвования на «Народный бюджет»

14.01.2020 [Общество]

Администрация Вытегры добилась у частной фирмы выплаты более 875 тысяч рублей пожертвования на  «Народный бюджет». ООО «ВА отель» убедили принять участие в финансировании проекта, с ним заключили договор пожертвования, а когда фирма передумала давать деньги, их взыскали через суд.

В материалах дела говорится, что договор пожертвования был заключен в октябре 2017 года между обществом и администрацией муниципального образования. Согласно его условиям, «ВА отель» обязалось выплатить городу 875 968 рублей 66 копеек для использования их в целях софинансирования муниципального проекта «Благоустройство липовой аллеи по проспекту Ленина». Оплата работ производилась в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Стороны договорились, что деньги перечислят в течение 60 дней с момента заключения договора. 

— Впоследствии общество отказалось от исполнения договора, в связи с чем администрация в конце 2018 года заявила о взыскании суммы пожертвования в судебном порядке, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В феврале 2019 года арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск администрации Вытегры, сославшись на положение п. 6 ст. 582 ГК РФ, согласно которым отмена пожертвования не допускается. Одно из условий договора, которым как раз предусматривалась такая отмена, суд признал незаконным. 

В мае 2019 года «ВА отель» попытался оспорить договор в целом, предъявив в суд иск о признании его ничтожным: сделка была навязана. Решением суда от 4 октября 2019 года иск общества отклонен. 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 9 января 2020 года оставил решение без изменения. 

Как ранее сообщал NewsVo, проект «Народный бюджет» реализуется в Вологодской области с 2015 года. Стать его участником может любой вологжанин – для этого нужно подробно расписать свою инициативу и, получив поддержку местных властей, представить наработки в департамент внутренней политики Вологодской области. 50% от суммы, необходимой на реализацию проекта, выделят из бюджета областные власти, остальное - деньги жителей, предпринимателей и муниципального бюджета.

Тэги: народный бюджет, пожертвования

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