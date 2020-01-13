АО «РЖД» через суд взыскала с уволившегося вологжанина расходы на его обучение

13.01.2020 [Общество]

В Вологде суд взыскал с бывшего работника ОАО «РЖД» 89 тысяч рублей расходов на обучение.

По материалам дела, в апреле 2018 года мужчина устроился в «РЖД» осмотрщиком вагонов.

«В июне они заключили ученический договор, по условиям которого ОАО „РЖД“ обязалось организовать профессиональную подготовку Сергея с 19 июня по 1 ноября 2018 года, а он в свою очередь — пройти обучение, сдать экзамены и отработать осмотрщиком-ремонтником вагонов не менее 3 лет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В марте 2019 года трудовой договор с компанией был расторгнут по соглашению сторон, а бывший работник обязался вернуть деньги, затраченные на его обучение до 25 апреля. Обязательство не было исполнено, и компания обратилась с иском в суд. Суд первой инстанции встал на сторону истца и постановил взыскать с мужчины 163 100 рублей.

«Сергей Р. обратился в Вологодский областной суд с апелляционной жалобой и просил это решение суда отменить. Указал, что расчет взысканных затрат на обучение работодатель выполнил с ошибками», — пресс-служба судов Вологодской области

Повторно рассмотрев иск, суд уменьшил сумму взыскания до 89 770 рублей.

Тэги: компенсации

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
Три человека получили травмы в ДТП на улице Чернышевского в Вологде
В Вологде водитель ВАЗа врезался в грузовик и погиб
13.01.2020 [Общество]

В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей

1475
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

АО «РЖД» через суд взыскала с уволившегося вологжанина расходы на его обучение
С марта 2020 года в Вологде перестанут продавать бумажные проездные «Забота»
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
В Белозерском районе начальница отделения почты присваивала деньги, чтобы гасить кредиты
Вологжанин пытался через интернет продать монету со свастикой
Администрация Вологды готова потратить на проектирование улицы поэта Романова 30,6 млн рублей
Алексей Лысов возглавит новую структуру в правительстве Вологодской области
 


13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

787
0
13.01.2020 [БлогоVO]

Переобуваются в полёте

301
0
11.01.2020 [Обзор Прессы]

Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе

933
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика