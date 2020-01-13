АО «РЖД» через суд взыскала с уволившегося вологжанина расходы на его обучение

В Вологде суд взыскал с бывшего работника ОАО «РЖД» 89 тысяч рублей расходов на обучение.

По материалам дела, в апреле 2018 года мужчина устроился в «РЖД» осмотрщиком вагонов.

«В июне они заключили ученический договор, по условиям которого ОАО „РЖД“ обязалось организовать профессиональную подготовку Сергея с 19 июня по 1 ноября 2018 года, а он в свою очередь — пройти обучение, сдать экзамены и отработать осмотрщиком-ремонтником вагонов не менее 3 лет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В марте 2019 года трудовой договор с компанией был расторгнут по соглашению сторон, а бывший работник обязался вернуть деньги, затраченные на его обучение до 25 апреля. Обязательство не было исполнено, и компания обратилась с иском в суд. Суд первой инстанции встал на сторону истца и постановил взыскать с мужчины 163 100 рублей.

«Сергей Р. обратился в Вологодский областной суд с апелляционной жалобой и просил это решение суда отменить. Указал, что расчет взысканных затрат на обучение работодатель выполнил с ошибками», — пресс-служба судов Вологодской области

Повторно рассмотрев иск, суд уменьшил сумму взыскания до 89 770 рублей.