В Белозерском районе начальница отделения почты присваивала деньги, чтобы гасить кредиты

13.01.2020 [Происшествия]

В Белозерском районе завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего начальника одного из почтовых отделений. Женщину обвиняют в присвоении денежных средств в крупном размере.

По версии следствия, с октября 2018 по сентябрь 2019 года, она, используя служебное положение, систематически присваивала вверенные ей денежные средства. Всего за указанный период она похитила 425 тысяч рублей.

«Факт хищения средств учреждения вскрылся в ходе проведенной сотрудниками ФГУП «Почта России» ревизии и в связи с тем, что подозреваемая оказалась членом участковой избирательной комиссии, материалы из органов внутренних дел поступили в территориальный отдел Следственного комитета. В ходе расследования выяснилось, что за счет похищенных денег обвиняемая решала свои финансовые проблемы, вызванные наличием многочисленных кредитов, в том числе полученных в микрофинансовой организации», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит крупный штраф, либо лишение права занимать определённые должности на срок до 5 лет, либо принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Тэги: Почта России, присвоение чужого имущества

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