Алексей Лысов возглавит новую структуру в правительстве Вологодской области

13.01.2020 [Политика]

Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве. Об этом глава региона объявил 13 января в рамках оперативного совещания в региональном правительстве.

При этом, судя по всему, набор функций у полпреда губернатора и правительства несколько изменился. Так, раньше чиновник на этой должности занимался продвижением имиджа Вологодской области на федеральных площадках, взаимодействием с администрацией президента, правительством РФ, разработкой государственных программ с федеральным финансированием на территории региона. Вот, как описал полномочия Алексея Лысова губернатор Вологодской области сегодня:

— Мы приняли решение создать в правительстве Вологодской области проектный офис, которым будет руководить Алексей Владимирович. Его главная задача — достижение целей национальных проектов по устойчивому развитию Российской Федерации и Вологодской области. А также достижение целей 193 указа президента об эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Создание проектного офиса потребует от изменения организационно-штатной структуры правительства Вологодской области. Поручаю председателю правительства Антону Кольцову подготовить предложения, и к февралю месяцу внести необходимые изменения по созданию нового института по достижению целей устойчивого развития страны и нашего региона. Всем этим будет заниматься непосредственно Алексей Владимирович. 

Алексей Лысов родился в 1985 году в Вологде, имеет высшее экономическое образование, ранее работал в разных структурах регионального правительства, например, комитете госзаказа, департаменте труда и занятости, в управлении совершенствования управленческих процессов. 

В 2018 году Алексей Лысов стал победителем первого Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и вошел в топ-100 лучших управленцев страны.

Напомним, в 2015 году в правительства области было создано управление совершенствования управленческих процессов. Как пояснил тогда губернатор, оно должно было заняться "совершенствованием управленческих процессов, поможет ускорить оптимизацию органов исполнительной власти, сделать работу чиновников максимально продуктивной и позволит сэкономить десятки миллионов бюджетных рублей".

 

Тэги: правительство области

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