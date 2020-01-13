В Никольском районе охотники застрелили медведя-шатуна

В Никольском районе убили медведя-шатуна. Животное не ушло в зимнюю спячку, поэтому начало заходить в деревни и искать пропитание возле жилых домов.

Впервые следы медведя жители деревни Филинский Починок заметили еще в конце декабря. На место выезжали охотинспекторы, которые объяснили местными жителям: нельзя допускать образование свалок пищевых отходов возле домов. Это может привлечь диких животных.

«Первоначально, охотинпекторами были предприняты попытки отогнать медведя в лесной массив, как можно дальше от населенного пункта. Однако, зверь в поисках пропитания стал выходить к другим населенным пунктам — вблизи деревень Марково и Каменное», — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Охотоведы говорят, что, попробовав человеческой пищи, медведь всегда за ней возвращается.

«В данном случае шатун, которому было больше одного года, уже представлял серьёзную угрозу для людей. Его дальнейшее поведение могло стать непредсказуемым. Отлов и содержание зверя в специализированном реабилитационном центре для медвежат в силу его возраста было невозможно. Методика реабилитации и возвращения в дикую среду обитания действенна только в отношении совсем маленьких медвежат. Поэтому во избежание последствий встречи дикого животного и людей, медведь — шатун был отстрелян», — рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

Облохотдепартамент просит жителей области информировать власти обо всех случаях выхода диких животных к населенным пунктам. Организация свалок пищевых отходов, разбрасывание мусора, прикармливание способствует выходу диких животных к населенным пунктам и может привести к неконтролируемым последствиям при встрече с людьми.