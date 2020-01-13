В Вологде адвокат вымогал у бизнесмена взятку в миллион рублей

В Вологде адвокат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Он пообещал своему подзащитному решить его проблемы с законом, если тот заплатит ему миллион рублей.

— По версии следствия, обвиняемый, являясь членом Адвокатской палаты Вологодской области, в апреле 2019 года согласился оказать юридическую помощь вологжанину — фактическому руководителю кредитно-потребительского кооператива, в отношении которого сотрудниками полиции проводилась проверка по сообщению о мошенничестве. Адвокат получил от подзащитного в счет оплаты услуг 30 тыс. рублей, но затем, введя вологжанина в заблуждение, уверил, что способен решить вопрос о прекращении процессуальной проверки и обеспечить принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, не имея, однако, никакой реальной возможности для этого, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Для того, чтобы «решить вопрос», обвиняемый запросил у клиента миллион рублей, он обещал, что передаст эту сумму полицейским. На самом деле, по данным СУ СК РФ по Вологодской области, он собирался похитить эти деньги.

Бизнесмен, понимая, что действия адвоката незаконны, обратился к сотрудникам УФСБ России по Вологодской области. В итоге 21 июня 2019 года под контролем силовиков он передал адвокату меченые купюры, после чего подозреваемый сразу же был задержан.

Фамилию адвоката в СУ СК РФ по Вологодской области не называют. Сейчас ему предъявлено окончательное обвинение, а материалы дела направлены прокурору для принятия решения о передаче в суд.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении другого адвоката, статус которого был приостановлен в начале 2019 года. По версии следствия, инцидент произошел весной 2018 года, во время проверок торговых центров после трагедии в Кемеровской области. Надзорные ведомства пришли в один из вологодских торгово-развлекательных центров. Его владельцу подозреваемый оказывал юридическую помощь, при этом, злоупотребляя доверием предпринимателя, получил от него 200 тысяч рублей, обещая передать в качестве взятки проверяющим.