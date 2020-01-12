В Череповце пропала 13-летняя девочка

В Череповце полицейские разыскивают школьницу, которая ушла из дома 7 января и до сих пор не вернулась. Александре Прохоровой 13 лет, рост около 165 см, волосы светлые до плеч, глаза голубые. Была одета в болоньевую куртку зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы, кроссовки темного цвета с белой подошвой, на шее платок синего цвета.

Всех, у кого имеется какая-либо информация о месте нахождения Александры, просят сообщить по телефонам: дежурная часть УМВД России по г. Череповцу(8202) 57-32-50, 57-11-68, 02 или в ближайший отдел полиции.