В Череповце пропала 13-летняя девочка

12.01.2020 [Общество]

В Череповце полицейские разыскивают школьницу, которая ушла из дома 7 января и до сих пор не вернулась. Александре Прохоровой 13 лет, рост около 165 см, волосы светлые до плеч, глаза голубые. Была одета в болоньевую куртку зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы, кроссовки темного цвета с белой подошвой, на шее платок синего цвета.

Всех, у кого имеется какая-либо информация о месте нахождения Александры, просят сообщить по телефонам: дежурная часть УМВД России по г. Череповцу(8202) 57-32-50, 57-11-68, 02 или в ближайший отдел полиции.

 

Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды продает свои акции в фирме "Вологдаагрострой"
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
В Вологде продолжаются интерактивные экскурсии по микрорайонам города
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
Три человека получили травмы в ДТП на улице Чернышевского в Вологде
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
11.01.2020 [Общество]

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города

3461
0
10.01.2020 [Происшествия]

В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади

2212
6
11.01.2020 [БлогоVO]

В каком состоянии находятся Мост 800-летия и Ленинградский Мост

555
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце пропала 13-летняя девочка
В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Череповчанка варила дезоморфин в своей квартире
Иван Поздняков ушел с поста уполномоченного по правам пенсионеров в Вологодской области
Вологжанин угрожал ножом девушке, которая отказалась распивать с ним алкоголь
 


09.01.2020 [Общество]

Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года

2408
0
11.01.2020 [БлогоVO]

В каком состоянии находятся Мост 800-летия и Ленинградский Мост

555
0
11.01.2020 [Обзор Прессы]

Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе

417
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика