В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города

11.01.2020 [Общество]

В Вологде выставили для общественного обсуждения изменения в генплан города. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов:

- Оставить свои предложения на сайте Госуслуг могут зарегистрированные жители города Вологды и села Молочное и собственники недвижимости, находящейся на данных территориях. Кроме того, с предложениями можно обратиться в Департамент Градостроительства по адресу ул. Ленина, д 2. 

Замечания и предложения жителей будут приниматься до 12 февраля 2020 года (включительно). Ознакомиться с проектом генплана можно на сайте администрации Вологды или на ул. Ленина, д. 2, 1 этаж. Предложения и замечания можно оставить там же (в письменном виде на Ленина, 2 или онлайн).

Напомним, проект изменений в генплан Вологды разработало ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы в 2018 году. Эти работы обошлись городскому бюджету в 10 985 000 рублей

График общественных обсуждений нового генплана:

25 января 
с 10:00 до 12.30 ул. Северная, 34а (школа № 42) - обсуждение территории №1;
с 14.00 до 16.30 ул. Костромская, 6 (школа № 30) - обсуждение территории №2;
с 17.30 до 20.00 ул. Емельянова, 7, пос. Молочное (школа № 6) - обсуждение территории №3.

26 января
с 10:00 до 12.30 ул. Беляева, 9 (дом культуры Льнокомбината) - обсуждение территории №4;
с 14.00 до 16.30 ул. Ленинградская, 5 (Дворец творчества детей и молодежи) - обсуждение территории №5.

Тэги: генплан

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жителей Кузино перестанут возить в Великий Устюг на теплоходе с 5 января
Пропавшего в Череповецком районе рыбака обнаружили мертвым
Администрация Вологды продает свои акции в фирме "Вологдаагрострой"
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
18-летняя девушка погибла в ДТП в Вытегорском районе
В Вологде продолжаются интерактивные экскурсии по микрорайонам города
Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
Три человека получили травмы в ДТП на улице Чернышевского в Вологде
11.01.2020 [Общество]

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города

1581
0
10.01.2020 [Происшествия]

В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади

1763
6
11.01.2020 [БлогоVO]

В каком состоянии находятся Мост 800-летия и Ленинградский Мост

236
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Череповчанка варила дезоморфин в своей квартире
Иван Поздняков ушел с поста уполномоченного по правам пенсионеров в Вологодской области
Вологжанин угрожал ножом девушке, которая отказалась распивать с ним алкоголь
Сыр неизвестного происхождения поставляли в детсад и школу-интернат в Великоустюгском районе
 


09.01.2020 [Общество]

Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года

2289
0
11.01.2020 [БлогоVO]

В каком состоянии находятся Мост 800-летия и Ленинградский Мост

236
0
11.01.2020 [Обзор Прессы]

Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе

246
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика