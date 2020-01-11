В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города

В Вологде выставили для общественного обсуждения изменения в генплан города. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов:

- Оставить свои предложения на сайте Госуслуг могут зарегистрированные жители города Вологды и села Молочное и собственники недвижимости, находящейся на данных территориях. Кроме того, с предложениями можно обратиться в Департамент Градостроительства по адресу ул. Ленина, д 2.

Замечания и предложения жителей будут приниматься до 12 февраля 2020 года (включительно). Ознакомиться с проектом генплана можно на сайте администрации Вологды или на ул. Ленина, д. 2, 1 этаж. Предложения и замечания можно оставить там же (в письменном виде на Ленина, 2 или онлайн).

Напомним, проект изменений в генплан Вологды разработало ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы в 2018 году. Эти работы обошлись городскому бюджету в 10 985 000 рублей.

График общественных обсуждений нового генплана:

25 января

с 10:00 до 12.30 ул. Северная, 34а (школа № 42) - обсуждение территории №1;

с 14.00 до 16.30 ул. Костромская, 6 (школа № 30) - обсуждение территории №2;

с 17.30 до 20.00 ул. Емельянова, 7, пос. Молочное (школа № 6) - обсуждение территории №3.

26 января

с 10:00 до 12.30 ул. Беляева, 9 (дом культуры Льнокомбината) - обсуждение территории №4;

с 14.00 до 16.30 ул. Ленинградская, 5 (Дворец творчества детей и молодежи) - обсуждение территории №5.