Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе

Пропавшая в Кадуе 79-летняя пенсионерка найдена мертвой в Череповецком районе: женщина провалилась под лед. Об этом сообщается в группе спасательной службы Череповца в соцсети.

10 января тело пропавшей спасатели извлекли из реки Суда вблизи деревни Сойволовская. О том, что на водоеме виден провал, им сообщили из администрации Череповецкого района.

По данным официального сайта Череповца, пенсионерка жила в доме престарелых в Кадуе и ранее уже оттуда уходила. Как она оказалась вблизи Сойволовской, пока неясно.