Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе

10.01.2020 [Происшествия]

Пропавшая в Кадуе 79-летняя пенсионерка найдена мертвой в Череповецком районе: женщина провалилась под лед. Об этом сообщается в группе спасательной службы Череповца в соцсети. 

10 января тело пропавшей спасатели извлекли из реки Суда вблизи деревни Сойволовская. О том, что на водоеме виден провал, им сообщили из администрации Череповецкого района.

По данным официального сайта Череповца, пенсионерка жила в доме престарелых в Кадуе и ранее уже оттуда уходила. Как она оказалась вблизи Сойволовской, пока неясно.

Тэги: провалился, гибель человека
Фото: группа "Спасатели Череповца" в соцсети

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