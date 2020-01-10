Череповчанка варила дезоморфин в своей квартире

В Череповце полицейские прикрыли наркопритон, организованный в одной из квартир в Индустриальном районе города. На месте были задержаны 43-летняя хозяйка квартиры и двое её гостей. Экспертиза показала, что все трое находились в состоянии наркотического опьянения.

«Во время осмотра жилого помещения оперативники обнаружили склянки с остатками буро-красного вещества внутри, несколько шприцов с похожим веществом, а также различные приспособления для изготовления наркотиков. По заключению специалистов Экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Череповцу изъятое вещество является наркотическим средством дезоксикодеин, общей массой 1,537 грамма», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Во время беседы с задержанными выяснилось, что хозяйка квартиры и её 39-летний гость приготовили наркотик и пригласили знакомую для совместного употребления. В отношении всех троих составлены административные протоколы.

Череповчанам, изготовившим наркотик, грозит до 2х лет лишения свободы. Установлено, что ранее они уже были судимы за аналогичные преступления.

В отношении хозяйки квартиры также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).