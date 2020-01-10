Череповчанка варила дезоморфин в своей квартире

10.01.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские прикрыли наркопритон, организованный в одной из квартир в Индустриальном районе города. На месте были задержаны 43-летняя хозяйка квартиры и двое её гостей. Экспертиза показала, что все трое находились в состоянии наркотического опьянения.

«Во время осмотра жилого помещения оперативники обнаружили склянки с остатками буро-красного вещества внутри, несколько шприцов с похожим веществом, а также различные приспособления для изготовления наркотиков. По заключению специалистов Экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Череповцу изъятое вещество является наркотическим средством дезоксикодеин, общей массой 1,537 грамма», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Во время беседы с задержанными выяснилось, что хозяйка квартиры и её 39-летний гость приготовили наркотик и пригласили знакомую для совместного употребления. В отношении всех троих составлены административные протоколы.

Череповчанам, изготовившим наркотик, грозит до 2х лет лишения свободы. Установлено, что ранее они уже были судимы за аналогичные преступления. 

В отношении хозяйки квартиры также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

Тэги: наркотики

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