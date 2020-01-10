Вологжанин угрожал ножом девушке, которая отказалась распивать с ним алкоголь

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который угрожал ножом женщине, отказавшейся распивать с ним спиртное. Сообщение о том, что неизвестный угрожает женщине ножом возле кафе на Советском проспекте, поступило правоохранителям в ночь с 9 на 10 января.

«Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес и выяснили, что одна из посетительниц увеселительного заведения 1993 г. р. вышла на улицу. В это время к ней подошел неизвестный мужчина и предложил распить с ним крепкие алкогольные напитки. Девушка отказалась, но незнакомец стал проявлять настойчивость. Она предупредила, что в случае дальнейших настойчивых предложений обратится в правоохранительные органы. Мужчина отреагировал на это заявление неадекватно, достал из-за пазухи нож и, угрожая, стал размахивать им перед девушкой», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

После того, как девушка позвонила в полицию, нападавший скрылся. Росгвардейцы задержали его на соседней улице и передали полицейским. При себе у него был нож. Объяснить свои действия он не смог, поскольку находился в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.