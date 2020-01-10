Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей

Слесарь-железнодорожник из Вологды присвоил 370 тысяч рублей, перечисленных ему работодателем для оплаты гостиницы во время четырехмесячной командировки. Жилье мужчина снял гораздо дешевле и в другом месте.

По данным следствия, 43-летнего мужчину, сотрудника предприятия транспортной инфраструктуры, отправили в длительную командировку в Ярославль. Для аренды жилья на его счет перевели деньги. Вернувшись домой, мужчина представил в бухгалтерию документы о проживании в гостинице, которые оказались фиктивными.

— Сотрудниками транспортной полиции установлено, что в указанной в авансовых отчетах гостинице мужчина фактически не проживал, а арендовал жилплощадь по другому адресу и по цене, значительно ниже заявленной, — сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела УМВД России на транспорте.

Всего за время командировки мужчина таким образом «сэкономил» для себя 370 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению, причинив предприятию транспортной инфраструктуры материальный ущерб в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ведется следствие.