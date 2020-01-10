Фестиваль рождественских вертепов пройдёт в Череповце 18 и 19 января

IV фестиваль «Свет Рождества» пройдёт в филармоническом собрании Череповца 18 и 19 января. В программе представлены традиционные рождественские вертепы — кукольные представления о рождении Христа и постановки святочных рассказов в жанре литературного театра. В мероприятии примут участие любительские и студенческие театральные коллективы, фольклорно-этнографические студии Череповца и Вологодской области.

Помимо традиционных вертепных представлений зрители также увидят постановки «Ёлка» по произведению Туве Янсон, «Сон через Рождество» по Рэю Бредбери, «Девочку со спичками» Ганса Христиана Андерсона, спектакль-дискуссию «Девочка со спичками даёт прикурить» по Дмитрию Быкову и другие постановки на рождественскую тему.

Подробная программа в группе фестиваля в соцсети.