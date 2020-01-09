В Вологде сгорел еще один деревянный дом 19 века

Пречистенская набережная, 40. Фото: ГИС Вологда.

Сегодня в Вологде загорелся деревянный дом на Пречистенской набережной, 40. Сообщение пожарным поступило около восьми часов вечера.

- Огонь повредил перекрытие, кровлю на общей площади 70 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, - сообщает областное УМЧС.

Причина пожара пока не установлена.

Двухэтажный дом с балконом был построен в 1890 году и признан аварийным. По данным УМЧС, он нежилой.

Напомним, в 2014 году в этом же районе, на Пречистенской набережной, 18, сожгли Дом со штурвалами.