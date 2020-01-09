Череповчанин Степан Малиновский завоевал три медали на Кубке России по спортивному ориентированию

09.01.2020 [Происшествия]

Череповчанин Степан Малиновский завоевал три медали на Кубке России по спортивному ориентированию, который проходил в Пермском крае с 4 по 9 января. На счету спортсмена 2 "золота": в лыжной гонке-комбинации, с результатом 55:07, и в лыжной гонке-лонг, с общего старта. Кроме того, у Малиновского "серебро" за лыжную конку-маркированная трасса.

«Завершился Кубок России в г.Пермь. Спасибо организаторам, как всегда в Пермском крае соревнования прошли на высоком уровне! В целом доволен результатом, теперь домой на роллеры!», рассказал Степан после соревнований в интервью сайту спорт-центр35.рф

Тэги: спортивное ориентирование

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