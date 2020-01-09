Троих вологжан будут судить за разбойное нападение на подростка

09.01.2020 [Происшествия]

В Вологде трое молодых людей предстанут перед судом за разбойное нападение на 16-летнего подростка. Они забрали у потерпевшего автомобиль.

По данным регионального управления следственного комитета, инцидент произошел в областной столице в августе 2019 года. 16-летний юноша купил подержанный автомобиль «ВАЗ 21093», поремонтировал его, но вскоре решил продать и разместил объявление в интернете. На него откликнулись 17-летний и 20-летний вологжане. По версии следствия, они, подстрекаемые другим 16-летним подростком, напали на владельца авто.

— Обвиняемые, воспользовавшись объявлением о продаже,  созвонились с потерпевшим, встретились с ним в Вологде на улице Архангельской и сели в его автомашину. Проехав немного по улице, 20-летний обвиняемый, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал от владельца покинуть салон автомобиля и отдать ключи. Находившемуся вместе с ними 18-летнему приятелю потерпевшего обвиняемые нанесли побои.

После обвиняемые скрылись с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. 17-летний и 20-летний сообщники  были заключены под стражу, а 16-летнему вологжанину, обвиняемому в подстрекательстве и пособничестве в совершении разбоя, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Тэги: разбой, подростки

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